PUNO. POR INOPERANCIA DE GERENTES DE INFRAESTRUCTURA Y ABASTECIMIENTO

Escribe: CENAIDA M. ARPASI | Política - 07:41h

Presupuestos de hospitales se perderán por malos trabajos de funcionarios de la entidad regional





El gerente general del Gobierno Regional de Puno (GRP), Luis Alberto Andrade Olazo, informó que debido a la incapacidad técnica de los gerentes de Infraestructura y Abastecimientos, se perdería el presupuesto de 15 millones de soles destinado para la ejecución del hospital de Ilave.

Refirió que el Ministerio de Salud destinó tal cantidad de dinero al GRP, para la ejecución del hospital de Ilave, dándosele un plazo de tres meses a los gerentes para determinar cuál sería la empresa que ejecutará el proyecto; sin embargo, el plazo venció el 12 de junio.

Dijo que hasta la fecha no hay ningún avance, lo que pondría en riesgo la ejecución del proyecto, perdiendo los 15 millones de soles que se encuentran en las arcas del GRP; además, manifestó que no se tiene el plan de adquisiciones, estudio de mercado y previsión de presupuestos.

“Desde mi llegada a la entidad regional, he notado que hay incumplimiento de funciones por parte de las gerencias de Infraestructura y Abastecimientos, que tuvieron conocimiento de la asignación presupuestal, pero no realizaron licitación, plan de adquisición y estudio de mercado; hasta la fecha no hay trabajos que permitan la ejecución del proyecto”, mencionó.

Además, precisó que en reiteradas ocasiones se presentaron documentos solicitando el avance del proyecto; sin embargo, hay inoperancia de las gerencias.

“En el Ministerio de Economía y Finanzas me enteré que el GRP tuvo un acercamiento y conversaciones con OIM, empresa que se encargaría de realizar la selección de la empresa que ejecutaría la obra, con acciones tendenciosas, razón por la cual presentan incomodidades con mi persona”, dijo Andrade Olazo.