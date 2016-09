Escribe: Los Andes | Regional - 01:22h





Las autoridades de las regiones de Puno, Moquegua y Arequipa se reunieron ayer en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para solucionar el problema de la paralización del proyecto Paltiture a través de dos medidas cautelares interpuestas por la Municipalidad Provincial de Puno y el Gobierno Regional.

No obstante, la reunión se tornó improductiva al no asistir al evento el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien solo envió al ministro de Agricultura, quien no es garantía para resolver este conflicto, señaló el alcalde provincial de Puno, Iván Flores Quispe.

En la reunión de ayer, las autoridades puneñas encabezados por el gobernador regional Juan Luque; el alcalde provincial de Puno, Iván Flores y los congresistas puneños Lucio Ávila y Alberto Quintanilla, llevaron 3 propuestas al Ejecutivo, que en caso sean aceptadas, se levantarán las medidas cautelares interpuestas para frenar el proyecto de represa Paltiture.

La propuesta de los puneños consiste en que primero el poder Ejecutivo se pronuncie con referencia a la demarcación territorial con Moquegua, segundo, que se incorpore a Puno dentro de proyecto y tercero, que se compense con algunos proyectos de desarrollo para los pobladores de esa zona.

Estos planteamientos no fueron tomados en cuenta ni por el Ejecutivo ni por las autoridades de Moquegua y Arequipa, por lo que comenzó una serie de ataques entre ambos bandos de autoridades.

Ante esta situación, el Ejecutivo propuso firmar un acta entre las autoridades de las 3 regiones, donde los puneños debían comprometerse a levantar las medidas cautelares para que el proyecto Paltiture avance, luego se incorporará a Puno dentro del proyecto y después se instalará una mesa de diálogo para ver los proyectos que el gobierno emprenderá.

Este acta fue calificado como un engañamuchachos, pues las autoridades puneñas, no confían en el cumplimiento de las promesas del Ejecutivo, y dijeron que solo buscan el cumplimiento de la ley de creación del distrito de Mañazo, la cual incluye dentro de su territorio a Tolapalca y Charamaya, sectores donde se construirá la represa Paltiture.

Finalmente, las autoridades puneñas decidieron abandonar la reunión y no firmar ninguna acta. En tanto, la PCM invitó nuevamente a las autoridades de las 3 regiones a sostener una nueva reunión este lunes a las 3 de la tarde, para ver si se puede llegar a un acuerdo consensuado.