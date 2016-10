Escribe: Los Andes | Regional - 10:58h





A pocos días del aniversario de la provincia de San Román, no solo el SUCMMA y transportistas han señalado que no acatarán la paralización contra la gestión local; a ellos se suman ahora los comerciantes de la plaza San José, quienes acordaron no acatar la medida de protesta.

A través de un medio de comunicación radial, el presidente central de la Plaza Internacional San José, Alejandro Paricahua Rosado, sostuvo que no apoyarán el paro de 72 horas, debido a que esos días son de feria, donde ellos participan y expenden sus productos.

Pese a ello, el dirigente aclaró que no están en contra de la paralización contra la gestión local y el Gobierno Regional; más al contrario, propusieron que la protesta sea reprogramada para el próximo 4 de noviembre, para rememorar la lucha histórica de la población juliaqueña.

En tanto, los representantes de la Organización de Transportistas (ORDET) San Román, indicaron que recién en los próximos días realizarán una reunión con las empresas de transportes para acordar si participarán o no de la referida medida de lucha.