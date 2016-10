Escribe: Los Andes | Regional - 05:07h





A los sectores del comercio y transporte urbano, ahora se ha sumado el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) San Román, que también ha tomado la postura de no participar en la paralización contra la gestión local y regional en los días de aniversario de Juliaca.

“No he participado de ninguna convocatoria, y no hemos delegado a nadie, en la paralización anunciada por Cuatro Zonas, Central de Barrios y FREDUJ, no hay unidad, no los respaldamos, están convocando para disimular”, dijo el secretario general del SUTEP, Zenón Quispe Quispe.

Detalló que no hay consenso entre las referidas organizaciones, por lo que adujo que los diversos sectores no están de acuerdo con las fechas del paro, por lo que propuso una reprogramación de la protesta para después de Todos los Santos, y que esta sea indefinida.

Finalmente, convocó para el día de hoy a una reunión de emergencia de los secretarios de base y delegados, para la conformación del comité electoral para realizar las elecciones de la nueva dirigencia del SUTEP San Román en el mes de diciembre, entre otros acuerdos.