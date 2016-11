Escribe: ARMANDO VILLANUEVA | Regional - 10:55h

Juan Luis Cáceres Monroy es uno de los docentes más veteranos y antiguos que la Facultad de Ciencias de la Educación tiene aún impartiendo clases de literatura. Agradecemos su gentileza y sus respuestas.





¿Qué opinión tiene usted de su trayectoria como docente en la universidad, hasta ahora?

Desde que he ingresado hasta ahora, he aprendido mucho de los colegas, de los alumnos y de la misma universidad. Para mí ha sido una gran experiencia. Y creo que cuando se trabaja con conciencia, las cosas salen bien. He participado bastante en la construcción de esta Facultad (de Educación).

¿Nos podría dar algunos detalles significativos respecto a este suceso en que usted participó?

Cuando yo entré a esta Facultad, no tenía un local, no teníamos nada. Andábamos de lugar en lugar. Así es que, con los 13 docentes que formamos la Facultad en ese tiempo, hemos trabajado duro, hemos ido a traer piedras de una de mis propiedades. Y la hemos construido. Nos ha apoyado grandemente Víctor Gallegos, que era rector encargado de la Universidad.

A usted, que ha estado dictando asignaturas de especialidad, Comunicación, ¿qué libros le han fascinado y le gustaría volver a leer?

Uy, yo he leído tantos libros... Como es de literatura, implica lectura de textos literarios y sobre todo de literatos puneños; por ejemplo, los del grupo Orkopata, que han sobresalido con el tipo de poesía indigenista que fue la creada acá.

¿Nos podría recomendar algunos textos a los jóvenes?

Hay varios. Todos los del grupo Orkopata… Todas las obras son importantes y hay que leerlos porque son libros que por primera vez en la poesía introducen al indio como personaje central.

¿Algún libro favorito?

Hay muchos. Para qué me voy a poner a…

¿”El Pez de Oro”? ¿Qué opinión tiene de “El Pez de Oro”, usted?

Es un “señor” libro que sirve para mostrar aquí… el Puno. Tiene una estructura muy parecida a la de la Biblia, pero yo le llamaría la Biblia de la literatura puneña… Esta creación es grande y el indio es el personaje central.

¿Usted tuvo cercanía de generación con los Orkopata? ¿De alguna manera atestigüó alguna experiencia de aquellos hombres?

Yo soy un poquito posterior a ellos, pero los he conocido, he conversado con ellos, he visto cómo generaban literatura y he visto cómo ese grupo fue haciendo algo grande en la poesía, poniendo al indio como eje principal, por eso se llama indigenista. Yo he escrito un libro sobre este tipo de poesía y sobre estos autores. Se llama “La poesía puneña”.

Este libro, ¿dónde lo podemos encontrar?

Ya no hay, ya se ha agotado. Salió y rápidamente se terminó porque parece que en ese tiempo fue algo novedoso para Puno.

¿Ha pensado en reeditarlo?

He pensado, claro, pero ya he agregado varias cosas y he publicado otro libro también sobre poesía puneña, de tal manera que si se juntan los dos sale algo grande. Porque hasta ahora sigue creándose literatura, en poesía hay bastante.

Por ejemplo…

Uy, qué te puedo decir. Los alumnos de la Facultad de Educación Letras sacan una revista semestral con esta poesía y hay muchos de ellos que ya han editado libros.

¿Usted los conoce a ellos?

Muchos han sido mis alumnos. Y son grandes, y esa es la verdad. Lo que pasa es que Puno no quiere hablar de su propia poesía.

Bueno, retornando a los orkopatas… ¿Cómo eran los orkopatas? Usted los conoció, dijo.

Eran estudiosos y grandes creadores. Formaron un grupo que se reunía periódicamente y generaba literatura. Tenían una revista y ella era un modelo de cuestiones literarias en el Perú.

¿Usted tiene alguna anécdota que recordar de ellos?

No tengo nada; pero he conversado con ellos, he escuchado, los he visto. Este grupo era un grupo bastante coherente.

¿Qué edad tenía usted mientras ellos estaban en eso?

Yo tendría, pues, 17 o 18 años de edad.

¿Algún libro que en su adolescencia disfrutó usted?

La Biblia. Yo he leído bastante de la Biblia. Y hay cosas importantes allí en la Biblia que, si seguimos leyendo, vamos a tener grandes muestras de la literatura, de la poesía, de todo. Por eso le llaman el libro de los libros. Este es el modelo de todos los demás que hay que seguir leyendo. “La Ilíada”, “La Odisea”, “La Eneida” y tantos que hay de la literatura universal antigua.

DATOS BIOGRÁFICOS: Natural de Puno. Su padre es Adrián Cáceres Solazo; su madre, de Ácora, Julia Monroy de Cáceres. Tiene 4 hijos; uno de ellos es Adrián Cáceres.

Juan Luis Cáceres Monroy, llamado cariñosamente “Cátulo”, ha estudiado en Glorioso Colegio Nacional San Carlos; estudios superiores en la Universidad Nacional de Cuzco. Es doctor en Letras y Ciencias Humanas, aparte de Derecho y Educación. Actualmente sigue dictando clases en la FCEDUC UNAP.