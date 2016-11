Escribe: Juan Pio Mamani Chambi | Regional - 11:12h

El primer acercamiento que tuvimos con David Frías fue después de una presentación de un libro. Alrededor de la mesa se gozaba de la amistad dicharachera de Hernán Cornejo-Roselló, Jospani, Walter Paz, José Luis Velásquez y David Frías. La primera vez que llegamos a su taller, nos impresionamos por cada detalle: los libros sobre pintura, los cuadros mismos, etc. Nos habló mucho sobre Chagall y otros artistas universales y nacionales.

¿Cómo es que llegó a Puno?

Desde que ingresé a la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, siempre me interesé por saber sobre la pintura de Víctor Humareda; quería conocer el pueblo donde él había nacido, saber de su cultura, sus costumbres y desde siempre Puno me pareció una ciudad muy interesante y misteriosa, creo que mi pecado fue querer conocer ese misterio.

¿Qué recuerda de la primera vez que presenció la fiesta de la Candelaria?

Fue muy emocionante, especialmente cuando escuché la potencia de su música, el colorido de los danzantes y la devoción con que adoran a la Virgen de la Candelaria.

¿En qué circunstancias conoció a Víctor Humareda?

Fue en el momento que ingresé a la Escuela de Bellas Artes, estaban dando los resultados, pegando las listas de los ingresantes en las paredes, cuando un grupo de exalumnos se arremolinó ante una persona que pasaba por el lugar. Pregunté quién era y me dijeron que se trataba del maestro Humareda. Prácticamente quedé en shock, siempre había leído sobre él, sobre sus cuadros, su vida, así que me pareció una visión sub-realista, es como si mi sueño se hubiera materializado, estaba en medio de la calle, no sabía si ir a leer los resultados o saludarlo; en ese momento se me acercó un egresado y me dice: ¿quieres conocer al maestro Humareda? Así pues, me lo presentó y Humareda me dijo: ¿Qué haces? Le respondí que estaba esperando los resultados del examen. Humareda me mira y me dice: “No te preocupes, ya ingresaste”. Luego de ese diálogo me despedí, y me fui a ver los resultados y efectivamente había ingresado; cuando volví la vista, el maestro caminaba despacio a su hotel.

¿Quiénes fueron sus alumnos más destacados en la UNA-Puno?

Siempre tengo presente toda mi experiencia como docente en la UNA-Puno, desde los primeros alumnos, aunque son varios a los que recuerdo, pero uno de los primeros fue Rodolfo Alania Pacovilca; desde que vi sus primeros dibujos y cuadros vi que tenía mucho talento y potencial, hablé con unos amigos de Lima, les pregunté si podían alojarlo en su casa, pues él quería estudiar en la ENBA, y logró ingresar, siempre estábamos en contacto, después de egresar trabajó como docente de dibujo en la ENBA, ahora es el director del programa de Arte de la Universidad Peruana Unión en Ñaña; hace un par de meses me invitó a asistir a la sustentación de su tesis de Maestría, fui con mi familia y eso fue una sorpresa para él. Hasta ahora nos une una gran amistad, luego está toda la Promoción de Max Castillo y Hugo Pari. La promoción de Andrés Galindo, la de Marilia Flores Arnao; siento mucho orgullo por los alumnos que formé y fueron herederos del respeto y la disciplina que se debe tener con la obra, el compromiso con su trabajo, la seriedad en la creación... En verdad son muchos los alumnos: Luis Condori Chuchi, Eduardo Aguirre Paredes, etc. Siempre sigo las noticias de sus logros en las redes sociales y eso me alegra mucho.

¿Por qué renunció a la Universidad Nacional del Altiplano?

Sentí que ya había puesto mi granito de arena en Puno, llegaba la hora de seguir creciendo como artista y explorar otros medios de expresión, veía cómo las nuevas tecnologías abrían un campo más amplio para enriquecer la obra. Como bien sabes, en la capital hay más posibilidades, Lima es una ciudad cosmopolita y las oportunidades se presentan con más frecuencia, ves arte de todo el mundo, yo viajo mucho al extranjero y eso me da una amplitud de visión... Afinas la vista y eso se traduce en tu obra. Yo estoy muy agradecido a Puno y a las personas que me ayudaron a crecer como artista, siento un agradecimiento especial hacia el doctor Víctor Torres Esteves, quien era el Rector de la UNA cuando recién llegué a Puno, él creía mucho en el arte, apostó por mí y ahí tienes los resultados.

¿Qué cree haber aportado a la pintura puneña?

Yo tengo una visión del arte muy personal, creo que la pregunta no la podría responder con objetividad, pues cada uno de los alumnos que estudió en mi taller debe haber recogido alguna de las enseñanzas, otros la técnica, otros la manera de pensar en el arte. Tú sabes, a veces las conversaciones informales fuera y dentro del aula son las que más te marcan o aportan algo. Por otro lado, creo haber sido uno de los primeros artistas que practican el arte abstracto que llegó a Puno, aunque mi pintura se sitúa más exactamente dentro de la corriente del Simbolismo Abstracto, con reminiscencias de las culturas pre-colombinas. Eso le dio a los artistas de Puno otra visión y más libertad de expresarse a través del color. Pero en realidad esa pregunta la pueden responder mejor que yo los intelectuales de Puno, pues ellos tienen un panorama mayor como observadores.

¿Hay progreso en el arte puneño?

Recuerdo que hace tiempo le pregunté en una tertulia a mi amigo, el poeta Omar Aramayo, si en arte había evolución. Después de saborear el vino que tenía en la boca, me dijo: “En el arte hay un devenir, un decurso…” Y ya no recuerdo más, seguro estaba lloviendo en Puno, la noche estaba fría y los vinitos calientes obligaban a apurar las copas. Ahora, pensando en tu pregunta, por supuesto que sí: el arte es una de las manifestaciones del hombre donde se dan los cambios con más rapidez, si te pones a pensar o recordar, hace un par de décadas no había tanta actividad cultural en Puno, el arte en Puno sigue su decurso natural, la posibilidad de llegar a ser, hablo del arte en general, no solo de las artes plásticas.

¿Extraña Puno?

Sí, siempre se extraña a los amigos. Las experiencias vividas en Puno me marcaron bastante, no te olvides que formé mi familia en Puno, mi esposa es puneña y mi hijo también, es lo más hermoso que me ha dado Puno.

¿Qué es ser un pintor con identidad?

Cada artista al realizar su obra tiene un pre-supuesto cultural muy arraigado, eso se nota en la obra, salvo que sea un aculturado y con poses. La creación es completamente libre, tampoco debemos limitarnos por localismos anacrónicos; cada generación tiene sus referentes y modelos, cada uno responde a sus necesidades expresivas, a su manera particular de ver la vida.

¿Con qué familia de pintores se identifica?

Más bien siento que en el arte todo somos una gran familia.

¿Tiene pensado realizar alguna explosión o algún proyecto que actualmente esté trabajando?

Sí, siempre trabajo con el mismo rigor y entusiasmo, aunque creo que ahora un poco más reflexivo en cuanto al color; actualmente estoy en un proyecto usando nuevas tecnologías. Sigo exponiendo.

¿Hay algún tipo de arte que le desagrade?

No, ninguno.

¿Qué es lo que más le agrada o desagrada de la pintura abstracta?

Me agrada la libertad de usar el color.

Entre algunos artistas se dice: “En la pintura abstracta están los que han fracasado en dibujo y se refugian en creaciones abstractas”. ¿Qué piensa al respecto?

Si esto fuera así, no habría el decurso o el devenir en el arte. ¿Te imaginas al universo con un solo modelo o patrón repitiéndose? El arte tiene muchas maneras de ser representado, hay quienes solo ven la belleza en lo material, en lo concreto, pero también existen los que pueden trascender lo puramente material, como en el caso de la poesía; al igual que en la poesía, el poeta usa las palabras no por su significado inmediato y laso, sino por lo evocativo, lo sutil; asimismo, el artista usa el color y no solo la forma para trascender, la pintura figurativa representa, luego significa, el arte abstracto significa sin representar; es cierto que hay muchos artistas sin talento ni oficio que se refugian en el arte abstracto, pero no es la norma ni la mayoría.

¿Qué piensa de la pintura realista?

Me agrada mucho.

¿En los círculos pictóricos hay grandes enemistades?

Creo que sí. Siempre hay artistas que sienten envidia de los logros de otros.

¿Ha pensado en pintar su autorretrato?

Ya lo he pintado. Está en una colección particular.

¿En qué colección exactamente?

Ese cuadro lo pinté cuando aún era alumno de la Escuela de Bellas Artes, creo que estaba en cuarto año, me salió tan bien que fue comprado por un coleccionista Limeño.

¿Si tuviera que elegir a un artista que le hiciera un retrato, a quién sería?

Tendría que ser Rembrandt. Si es un artista en vida, me gustaría que mi retrato lo pintara Alejandro Martín Galindo Guerrero, pues es un dibujante excepcional, con mucho conocimiento de anatomía y una línea muy expresiva.

¿Si no hubiera sido pintor, que le hubiera gustado ser?

No sé, nunca pensé en ser algo distinto.

¿Qué recomendaciones les daría a los jóvenes que se inician en el arte?

Perseverancia, mucha perseverancia y respeto por su obra.