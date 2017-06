CENTENARES DE VISITANTES SE TRASLADARON A ICHU

Regional - 05:50h

Danzarines, feligreses y visitantes se trasladaron hasta el Centro Poblado de Ichu para fomentar turismo, además de apreciar corrida de toros.





Centenas de personas, entre turistas nacionales y extranjeros, además de la población altiplánica, se trasladaron ayer hasta el Centro Poblado de Ichu, para relajarse y vivir, en este feriado largo, las tradicionales actividades que se desarrollan en la zona durante estas fechas.

Dos hermosas torres de la iglesia del centro poblado dieron la bienvenida a los visitantes, pese a estar a medio construir, en el centro de la plaza. Esto no fue obstáculo para que los feligreses participarán de la misa en honor a los santos patronos de San Pedro y San Pablo.

En el templo, el obispo de la diócesis San Carlos Borromeo de la ciudad de Puno, Jorge Pedro Carrión Pavlich, antes de la misa, se refirió contundentemente contra las exautoridades y autoridades de la región, quienes se olvidaron de los compromisos que hicieron con la población del lugar.

Carrión Pavlich indicó que la exautoridad de la provincia de Puno se comprometió hace cinco años a construir el templo de los santos patronos, pero al término de su gestión no hubo ningún tipo de trabajos.

“Dejémonos de vanidades y de hacer compromisos que no vamos a cumplir; las autoridades se llenan la boca de promesas vanas, ilusionando a una población que espera trabajos que ayuden en su superación, pero estas autoridades mienten y no cumplen, logrando ser repudiadas por la sociedad que las ha elegido”, dijo.

Y añadió: “Cada uno de los ladrillos que tiene esta nueva edificación se ha logrado con los aportes voluntarios de los feligreses y los visitantes. Dejemos de decir que estos trabajos son gestionados por las autoridades, lo cual no es cierto”, expresó eufórico.

PROCESIÓN

En torno a las 12:00 del mediodía, los mayorazgos, feligreses, danzarines, bandas y población en general, participaron de la procesión por las diferentes arterias de la plaza; cada uno de los altareros hicieron sus ofrendas y muchos oraban durante el recorrido.

Como es costumbre, una balsa llena de carachi, pescado tradicional y oriundo del Lago Titicaca, estuvo dando el recibimiento a las imágenes de San Pedro y San Pablo, quienes cargados en hombros de los creyentes salieron del santuario, para la procesión.

DIFICULTADES

Muchos de los pobladores y visitantes que se trasladaban hasta el lugar, molestos, indicaban que durante años han visto en mal estado las vías de ingreso a Ichu, dificultando el ingreso de los vehículos hasta la plaza.

“Durante años hemos pagado permisos a la municipalidad de Puno y a los pobladores de Ichu; sin embargo, no vemos mejoras, todo está igual, no se sabe a dónde van a parar nuestros dineros, qué hacen con la plata; es lamentable que las autoridades no hagan nada para mejorar las vías, considerando que más de un centenar de población se traslada hasta aquí”, dijo Modesta Turpo, transportista.

CENTRO DE ATENCIÓN

Aproximadamente a las 14:30 horas, la población que llegó a la fiesta patronal mostró su incomodidad, debido a la ausencia de los toros de casta, ofrecidos por los mayorazgos de la fiesta; sin embargo, al finalizar la tarde, muchos se fueron contentos por la actividad.

Por su parte, el alcalde del Centro Poblado de Ichu invitó a la población en general a participar del concurso de danzas, hoy 30 de junio, donde participarán 10 conjuntos, entre morenadas y llameradas y danzas huancaínas, las cuales serían la novedad del presente año.