PUNO. MÉDICOS PIDEN CAMBIO DE MINISTRA DE SALUD

Escribe: CENAIDA M. ARPASI | Regional - 05:23h

Secretaria del sindicato de trabajadores del HMNB de Puno, considera “egoísta” la huelga indefinida de los médicos





La Federación Médica Peruana anunció que mañana iniciará la huelga indefinida a nivel nacional, debido a la falta de acuerdos en la reunión del pasado 30 de junio, cuando los dirigentes y la comisión encargada del Ministerio de Salud sostuvieron un diálogo.

En su pliego petitorio está el incremento del presupuesto del sector, aumento salarial y la destitución de la ministra de Salud, Patricia García, quien no habría trabajado en favor del cuerpo médico del país, indicó Miguel Palacios, decano nacional del Colegio Médico.

Además, mencionó que las demandas presentadas por los médicos al inicio de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, no fueron cumplidas. “Él prometió aumentar el presupuesto en el sector Salud hasta en 3.300 millones de soles para el 2017 y solo aumentó 250 millones de soles”, resaltó Palacios.

Por su parte, la secretaria del Sindicato de Trabajadores del hospital Manuel Nuñez Butrón (HMNB) de Puno, Rosa Quispe, indicó que los médicos son muy egoístas al realizar esta manifestación, ya que solo estarían solicitando el incremento salarial para su gremio y no para el sector Salud en general.

“Es lamentable que los médicos soliciten un incremento salarial solo para su sector, el incremento debe ser para todos y no para unos cuantos, ya que todos los trabajadores del sector Salud tenemos necesidades”, precisó de dirigente.

Finalmente, anunció que el 19 de julio se tiene previsto realizar una huelga nacional, en donde participarán todos los profesionales del Minsa, a fin de exigir el nombramiento de los profesionales de salud y el pago del 55% de guardias para médicos y enfermeras.

“En el pago del 55% de guardias no se está considerando a los profesionales técnicos, lo cual consideramos una burla”

Rosa Quispe

Secretaria del Sindicato de Trabajadores del HMNB