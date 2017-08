Escribe: Los Andes | Regional - 10:28h





En medio del grito de justicia de sus familiares y las lágrimas de su viuda, ayer un grupo de parientes del minero Percy Tito Gonzáles (32), uno de los dos fallecidos en las protestas contra la Policía registrado hace unas semanas en La Rinconada, exigieron justicia por la muerte del varón, que era el único sustento de su familia.

“Nadie me dice nada en la Comisaría. Cómo es posible que la gente muera a manos de la Policía y nadie haga nada para capturar a los sospechosos y hacer pagar por lo que han hecho. Yo quiero que me hagan justicia y que el Policía que mató a mi esposo pague por lo que ha hecho. Yo estoy discapacitada y mi esposo era mi único sustento. Yo tengo una bebita y no sé cómo voy mantenerla”, sostuvo entre lágrimas Roxana Quispe Huanca (32).

Ella, junto a un grupo de veinte personas, protestó en la puerta de la iglesia Santa Catalina de Juliaca.

Como se recuerda, Percy Tito fue uno de los dos muertos confirmados entre el enfrentamiento entre Policía y pobladores de La Rinconada, hecho generado por la captura de un grupo de asaltantes a los que la población pretendía ajusticiar.