El consejero regional de la provincia de Sandia, Hector Mochica Mamani, señaló que avance físico de la obra de construcción del Río Juchuy Cassa que se encuentra en la vía Sina – Yanahuaya, tiene el 10% de avance físico, sin embargo, el avance financiero se encuentra en un 45%.

Dijo que desde la colocación de la primera piedra, por parte del gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani, se realizó en marzo del presente año y durante los meses de junio, julio y agosto, no se muestran avances significativos en favor de la población.

Mochica Mamani, refirió que durante ese tiempo se habría gastado mayor presupuesto en la ejecución de obra, mientras que el avance físico no es considerable, por lo que llamó al gobernador regional tomar otras acciones de contrato y cambiar de gente.

“Los trabajadores que puso Juan Luque Mamani, no muestran trabajos significativos, no hay avances en la obra; pero si vemos avance financiero, nos preguntamos ¿Dónde está yendo a parar el dinero?, ya que no se hizo nada en favor de mejorar el puente Juchuy Cassa”, manifestó el consejero.

Asimismo, precisó que la ejecución de obra, tiene una inversión de 6 millones de soles, sin embargo no presenta mejoras pese a que la temporada de lluvias se avecina y hay antecedentes que presenta el sector en cuanto a inundaciones, que pone en riesgo la salud e integridad de la población que vive en la zona.

Hasta el cierre de la edición, buscamos comunicarnos con el gerente de infraestructura del Gobierno Regional de Puno, quien en todo momento se negó a contestar su teléfono celular.

“El gobernador tiene que tomar mayor seriedad en al ejecución de los proyectos, porque se está midiendo de acuerdo a la ejecución de obras, actualmente la obra presenta una capa de cemento y no hay más”

Hector Mochica Mamani

Consejero de la provincia de Sandia