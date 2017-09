Escribe: JULIAN LOPEZ | Regional - 13 sep 2017





Los seguidores y opositores del alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Iván Flores Quispe, se quedaron con los crespos hechos, en vista que la Sala Penal de Apelación de Puno, conformada por los magistrados Reynaldo Luque Mamani, Milagros Nuñez Villar y Melchor Coaguila Salazar, no se pronunciaron ayer sobre la situación legal de la autoridad edil, cosa que recién harán entre hoy y mañana.

Como estaba previsto, la audiencia de apelación para revisar la resolución emitida por el Segundo Juzgado de Investigación de Puno, empezó a las 15:32 de ayer. Una vez iniciada la cita, el presidente de la Sala, Reynaldo Luque Mamani, cedió la palabra Felipe Milton Iruri Dávila, abogado defensor de Iván Flores Quispe, para que pueda argumentar su pretensión.

El abogado defensor sustentó que su patrocinado (alcalde de Puno), no cometió el delito de colusión agravada desleal, no se ha beneficiado de ningún sol, nunca ordenó que se pague con los dineros donados por una empresa cervecera al hotel San Antonio, por un servicio prestado, tampoco dispuso la confección de enfiladeros, ni mucho menos tuvo conocimiento del depósito de ese dinero a una cuenta particular.

Además, fundamentó que el alcalde de Puno no ha obstaculizado el proceso de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno; y como muestra de ello, estuvo presente el día que se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva, dejando de lado una reunión en la ciudad de Lima en la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM); por esa razón, solicitó la revocatoria de la prisión preventiva que se dictó para su defendido.

En respuesta a los argumentos que sustentó el abogado de Iván Flores Quispe, el representante del Ministerio Público, Máximo Coaquira Garambel, afirmó que los hechos en que incurrió el alcalde de Puno sí constituyen delito, porque así lo demuestran los elementos de convicción, entre ellos mencionó la suscripción del convenio de cooperación con la empresa cervecera Backus en fecha 27 de enero del 2015.

Argumentó que según el convenio que suscribieron ambas partes, la empresa cervecera tenía que donar la suma de 100 mil soles a la Municipalidad Provincial de Puno, por motivos de la celebración de la Festividad Virgen de la Candelaria 2015, donde los primeros 50 mil soles se debió depositar ese mismo día y los restantes 50 mil en la veneración.

Aseguró que la defraudación surgió en la firma de la adenda donde ya cambian que la donación será en bienes y servicios y no dinero en efectivo, y producto de ello señaló que se pagó 4 mil 128 soles al hotel San Antonio, por un servicio realizada en fecha 1 de enero del 2015; luego la sobrevaloración en la elaboración de los enfiladeros, donde se pagó más de 80 mil soles, y finalmente se hizo el depósito de 10 mil 800 soles a un depósito a una cuenta particular.

En su intervención, el alcalde de Puno aseguró que la firma del convenio se celebró en la ciudad de Puno y no como asegura el Ministerio Público; además, dijo que en la adenda se especifica que la empresa tenía que entregar bienes y servicios, y no en dinero en efectivo.

Finalmente, aseguró que no ha tocado un solo centavo del dinero que ha sido donado como auspicio para la festividad Virgen de la Candelaria 2015; además, afirmó que no ingresó un solo centavo a las arcas de la municipalidad, y que la investigación demostrará que él no ordenó la elaboración de los enfiladeros.

"Yo confío en la justicia y en dios que nos está escuchando... y pido que se me permita seguir ejerciendo un cargo tan importante como el que se me ha elegido para ser alcalde de Puno; estamos en una etapa muy complicada porque estamos en la etapa de buscar presupuesto para los proyectos que tanto necesita nuestra ciudad", fueron las palabras del alcalde en su participación durante la audiencia.

De otro lado, la investigada Ynes Bejar Barriga, brilló por su ausencia y continúa en calidad de prófuga de la justicia, debido a que tiene orden de captura para que sea internada a la cárcel que designe el Instituto Nacional Penitenciario. No obstante, su abogado defensor solicitó la revocatoria de prisión preventiva dictada en su contra por espacio de 9 meses.

Respecto al caso del exgerente municipal Edgar Centeno Chavarria, su abogado defensor solicitó la revocatoria de medida de comparecencia restringida por la comparecencia simple y la rebaja de la caución económica de 20 mil soles que impuso el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno.

