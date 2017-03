Escribe: Los Andes | Sociedad - 09:43h





La Dirección Regional de Educación Puno (DREP) no viene implementando la paridad de género en las instituciones educativas, especialmente en las zonas rurales, donde las mujeres culminan la primaria, pero no la secundaria, informó Yuly del Pilar Quispe Cusacani, representante de Desarrollo Social de “Allin Puriy”.

Mencionó además que no existe paridad de género en las instituciones públicas y privadas, y que no respetan los espacios generados para las mujeres, vulnerando sus derechos como trabajadoras; esto, en entidades como el Gobierno Regional, establecimientos de salud, etc.

Dijo también que hasta la fecha no se viene cumpliendo la Ley de paridad de género, originando descontento entre las mujeres, por lo que se viene comprometiendo a las congresistas y ministras a tener mayor compromiso con este tema.

Finalmente, precisó que se realizará el encuentro “Mujeres: tejiendo el buen vivir”, el próximo 06 de marzo, en el Teatro de Municipal de la ciudad de Puno, por el Día Internacional de la Mujer.